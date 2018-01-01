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Seashell

Грузия, Georgia, Khelvachauri region, Village Sarpi
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Seashell
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2022
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
seashell.build/ru
О застройщике

Проект SeaShell реализуется молодой и амбициозной компанией Batumi Gold, объединяющей профессионалов из Европы с многолетним опытом. Мы используем свои лучшие знания и опыт для создания вилл высочайшего уровня качества. Объект создается по европейским стандартам и технологиям лучшими специалистами из Германии, Литвы, Украины и Беларуси.

Наша цель – привнести инновации на рынок недвижимости Грузии и продемонстрировать конкурентам, что места для отдыха и жизни премиум класса здесь также востребованы и имеют большой инвестиционный потенциал.

Новостройки
Смотреть все 1 новостройка
Seashell Cottage
Коттеджный поселок Seashell Cottage
Земо Квариати, Грузия
от € 96,000
55–203 м² 3 квартиры
Сдача в: 2024
Застройщик: Seashell

< p > Комплекс SeaShell расположен в высокогорье, и каждая вилла предлагает панорамный вид на море. Начните свой день с вида на расслабляющую поверхность воды или динамичные волны, Наслаждайтесь общением с семьей и друзьями за ужином на террасе или в гостиной с прекрасным видом или отдыхайте в ванной комнате, любуясь закатом. Согласно статистике, дома с видом на море продаются на 20% дороже и на 30% быстрее. И арендная плата таких домов в среднем на 30% выше. < p > Виллы SeaShell спроектированы на двух уровнях и подчеркивают ландшафт горы. Это также позволило сохранить панорамный вид на вторую линию. Ландшафтный дизайн и проект дома спроектированы так, чтобы вы чувствовали себя наедине с природой и членами семьи, не глядя в глаза. Виллы находятся недалеко от основных достопримечательностей региона. Знаменитый водопад и памятник апостолу Андрею находятся всего в 10 минутах езды, а крепость Гонио, которая прекрасно сохранилась со времен древнего Рима, - в 12 минутах езды. < p > Чуть дальше, через час, скрыты жемчужины горной Аджарии – водопады Махунти и Мирвети, старые арочные мосты королевы Тамары, национальный парк Мачахела. Если вы пропустите город – Батуми, его достопримечательности и развлечения находятся всего в 20 минутах от виллы. < p > Площадь комплекса SeaShell огорожена, имеет круглосуточное видеонаблюдение и защищен частной охранной компанией для обеспечения полной безопасности для вас, вашей семьи и вашей собственности.< p > Мы строим виллы из материалов и компонентов европейских компаний. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нашим менеджером. < br / > Класс энергоэффективности здания является показателем эффективности потребления тепловой и электрической энергии во время строительства. Класс А является самым высоким, он обеспечивает низкое потребление даже в холодное время года.

Наши агенты в Грузии
Gytis Petrauskas
Gytis Petrauskas
3 объекта
Другие застройщики
Гумбати Групп

Гумбати Групп начала свое позиционирование на рынке в 1998 году и до сих пор занимает лидирующие позиции в своей области благодаря своим высоким стандартам строительства.

Мы первая компания, которая начала масштабное строительство в Батуми. Мы построили 500 000 кв.м. Коммерческие и жилые помещения, а также 2 стадиона олимпийского стандарта. Мы создаем здания высокого стандарта, которые идеально подходят для конкретной среды. Основная задача нашей команды - постоянно повышать и поддерживать уровень удовлетворенности клиентов.

BATUMI VIEW APARTMENTS

История инвестиционной компании ООО "Recan Group Georgia" на территории Грузии начинается с 2014 года.

Компания находиться во владении брендированной сети компании Rekan Group и Hawkary Group. Основная деятельность компании строительство жилых и торговых комплексов. Фундаментальными факторами успешной деятельности нашей компании является использование в строительстве только проверенных европейских технологий и добротных сертифицированных материалов, верные стратегические решения, эффективный менеджмент и защита интересов покупателей.

Наша цель – создать для вас и для вашей семьи максимально комфортные условия для жизни , мы стремимся быть связанными с высокими стандартами строительства и внести весомый вклад в развитие инфраструктуры города.

Green Rock
Esteco

Esteco - строительство домов в Грузии!  Мы представляем Вам эксклюзивный проект коттеджного мини-комплекса, который находится в пригороде приморского города Батуми! 

Esteco - это гарантия высокого качества и комфортной жизни!

 

Georgian Group

ЭЛИТНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ БАТУМИ

СЧАСТЛИВ ТОТ, КТО СЧАСТЛИВ У СЕБЯ ДОМА

Новый элитный жилой комплекс LemonGarden сочетает в себе качественное жилье, транспортную доступность и спокойствие окружающей природы.

LemonGarden Residence&Spa расположен в экологически чистом районе Нового бульвара. Комплекс находится в 400 метрах от моря, в шаговой доступности до торговых и развлекательных центров. 

Высококачественные апартаменты, набор премиум услуг, экологичность местности и транспортная доступность – основные преимущества проекта. Это лучшая новостройка Батуми для людей, ценящих жизнь вдали от суеты туристического центра, но которым важны все возможности активного времяпрепровождения.

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