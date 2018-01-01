Земо Квариати, Грузия

от € 96,000

55–203 м² 3 квартиры

Сдача в: 2024

< p > Комплекс SeaShell расположен в высокогорье, и каждая вилла предлагает панорамный вид на море. Начните свой день с вида на расслабляющую поверхность воды или динамичные волны, Наслаждайтесь общением с семьей и друзьями за ужином на террасе или в гостиной с прекрасным видом или отдыхайте в ванной комнате, любуясь закатом. Согласно статистике, дома с видом на море продаются на 20% дороже и на 30% быстрее. И арендная плата таких домов в среднем на 30% выше. < p > Виллы SeaShell спроектированы на двух уровнях и подчеркивают ландшафт горы. Это также позволило сохранить панорамный вид на вторую линию. Ландшафтный дизайн и проект дома спроектированы так, чтобы вы чувствовали себя наедине с природой и членами семьи, не глядя в глаза. Виллы находятся недалеко от основных достопримечательностей региона. Знаменитый водопад и памятник апостолу Андрею находятся всего в 10 минутах езды, а крепость Гонио, которая прекрасно сохранилась со времен древнего Рима, - в 12 минутах езды. < p > Чуть дальше, через час, скрыты жемчужины горной Аджарии – водопады Махунти и Мирвети, старые арочные мосты королевы Тамары, национальный парк Мачахела. Если вы пропустите город – Батуми, его достопримечательности и развлечения находятся всего в 20 минутах от виллы. < p > Площадь комплекса SeaShell огорожена, имеет круглосуточное видеонаблюдение и защищен частной охранной компанией для обеспечения полной безопасности для вас, вашей семьи и вашей собственности.< p > Мы строим виллы из материалов и компонентов европейских компаний. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нашим менеджером. < br / > Класс энергоэффективности здания является показателем эффективности потребления тепловой и электрической энергии во время строительства. Класс А является самым высоким, он обеспечивает низкое потребление даже в холодное время года.