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Hilton Serviced Apartments

Грузия, Georgia Abkhazia
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Hilton Serviced Apartments
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2015
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
brb.ge
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О застройщике

Tourinvest Management Group работает в Грузии с 2008 года, является одним из крупнейших инвесторов в Грузии, общий объем инвестиций составляет около 200 миллионов долларов. Профиль компании включает следующие виды операционной деятельности: Строительство, продажа недвижимости, управление недвижимостью, управление гостиничными услугами, управление ресторанами, эксплуатация туристических достопримечательностей, управление игорным бизнесом и партнерство с международными брендами. В рамках проектов Tourinvest Management Group занято более 600 человек.
За время своего существования компания реализовала ряд крупных проектов для города, которые придали большую ценность Батуми как туристическому направлению. В рамках деятельности компании также были реализованы важные проекты в сфере туристического бизнеса.

Среди этих проектов:

Батумский развлекательно-культурный центр и канатная дорога «Арго»,
Бутик-отель «Бульвар» в Батуми
HILTON Hotel Batumi
Bellevue Residence Batumi
Terrassa Askaneli
CIB Casino International Батуми
Преимуществом компании «Туринвест» является использование высококвалифицированных и современных подходов в производственном процессе. Акцент всегда делается на высокий класс, качество и инновации. Компания работает в рамках любого начатого проекта с высококвалифицированными специалистами, которые хорошо знают свою работу, подкрепленную многолетним опытом.

Наши агенты в Грузии
Nino Motskobili
Nino Motskobili
3 объекта
Anastasia Dzhumik
Anastasia Dzhumik
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