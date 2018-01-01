Hilton Serviced Apartments
Tourinvest Management Group работает в Грузии с 2008 года, является одним из крупнейших инвесторов в Грузии, общий объем инвестиций составляет около 200 миллионов долларов. Профиль компании включает следующие виды операционной деятельности: Строительство, продажа недвижимости, управление недвижимостью, управление гостиничными услугами, управление ресторанами, эксплуатация туристических достопримечательностей, управление игорным бизнесом и партнерство с международными брендами. В рамках проектов Tourinvest Management Group занято более 600 человек.
За время своего существования компания реализовала ряд крупных проектов для города, которые придали большую ценность Батуми как туристическому направлению. В рамках деятельности компании также были реализованы важные проекты в сфере туристического бизнеса.
Среди этих проектов:
Батумский развлекательно-культурный центр и канатная дорога «Арго»,
Бутик-отель «Бульвар» в Батуми
HILTON Hotel Batumi
Bellevue Residence Batumi
Terrassa Askaneli
CIB Casino International Батуми
Преимуществом компании «Туринвест» является использование высококвалифицированных и современных подходов в производственном процессе. Акцент всегда делается на высокий класс, качество и инновации. Компания работает в рамках любого начатого проекта с высококвалифицированными специалистами, которые хорошо знают свою работу, подкрепленную многолетним опытом.