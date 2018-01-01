По настоящему ценные вещи всегда имеют уникальную историю. А любое изделие обретает смысл тогда, когда с ним связанны особенные моменты в жизни. Только эти черты могут наполнить смыслом абсолютно любой предмет, место и время.
Nasl Dahasi — место, наделённое богатой историей в прошлом и предстоящими событиями в будущем.
Расположение в самом сердце
Жилой комплекс Nasl Dahasi располагается в Мирабадском районе по улице Нукус. Это не просто локация, а место богатое событиями прошлых лет. В далёком 1918 году улица Нукус называлась Мариинской, и славилась конным базаром. Каждый день здесь кипела жизнь и развивалась торговля.
Центральное расположение ЖК Nasl Dahasi имеет удобную транспортную развязку и позволяет быстро добраться в любую часть город
MINOR TOWERS – ЭТО ВОПЛОЩЕНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В СОВОКУПНОСТИ С ИДЕАЛЬНОЙ НЕДВИЖИМОСТЬЮ В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ ТАШКЕНТА. ЭКО-КОМПЛЕКС ПРЕДЛАГАЕТ БУДУЩИМ ЖИЛЬЦАМ ЖИЛЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ ПЛОЩАДИ, ОТВЕЧАЮЩИЕ СОВРЕМЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ И СТАНДАРТАМ.
Каждый городской житель хочет работать в центре, а жить на природе. Успевать за динамикой жизни и при этом, сохранять здоровье. Мы решили объединить эти ценности в одном проекте, и создали первый жилой комплекс в стране по концепции Well-Being.
Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.