  1. Realting.com
  2. Застройщики
  3. Binar Group

Binar Group

Мирабадский р-н, ул. Нукус, дом 29
;
Binar Group
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Застройщик
Языки общения
Языки общения
Русский
Новостройки
Смотреть все 3 новостройки
Жилой комплекс "Nasl Dahasi"
Жилой комплекс "Nasl Dahasi"
Ханабад, Узбекистан
от € 72,412
Сдача в: 2025
Застройщик: ООО «Adolatli Kelishuv»,
По настоящему ценные вещи всегда имеют уникальную историю. А любое изделие обретает смысл тогда, когда с ним связанны особенные моменты в жизни. Только эти черты могут наполнить смыслом абсолютно любой предмет, место и время. Nasl Dahasi — место, наделённое богатой историей в прошлом и предстоящими событиями в будущем. Расположение в самом сердце Жилой комплекс Nasl Dahasi располагается в Мирабадском районе по улице Нукус. Это не просто локация, а место богатое событиями прошлых лет. В далёком 1918 году улица Нукус называлась Мариинской, и славилась конным базаром. Каждый день здесь кипела жизнь и развивалась торговля. Центральное расположение ЖК Nasl Dahasi имеет удобную транспортную развязку и позволяет быстро добраться в любую часть город
Жилой комплекс "Davr Residence"
Жилой комплекс "Davr Residence"
Зангиата, Узбекистан
от € 28,922
Сдача в: 2025
Застройщик: ООО «Adolatli Kelishuv»,
Жилой комплекс "Minor Towers"
Жилой комплекс "Minor Towers"
Сабзавот, Узбекистан
от € 44,251
Сдача в: 2026
Застройщик: ООО «Adolatli Kelishuv»,
MINOR TOWERS – ЭТО ВОПЛОЩЕНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В СОВОКУПНОСТИ С ИДЕАЛЬНОЙ НЕДВИЖИМОСТЬЮ В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ ТАШКЕНТА. ЭКО-КОМПЛЕКС ПРЕДЛАГАЕТ БУДУЩИМ ЖИЛЬЦАМ ЖИЛЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ ПЛОЩАДИ, ОТВЕЧАЮЩИЕ СОВРЕМЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ И СТАНДАРТАМ. Каждый городской житель хочет работать в центре, а жить на природе. Успевать за динамикой жизни и при этом, сохранять здоровье. Мы решили объединить эти ценности в одном проекте, и создали первый жилой комплекс в стране по концепции Well-Being.
Наши агенты в Узбекистан
Батурин Александр
Батурин Александр
Другие застройщики
UPM

Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.

Realting.com
Перейти