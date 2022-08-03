Пекинско-Минская компания BUCC
ООО Пекин Юни-Констракшн Групп (далее-БИЮСИСИ) входит в список топ 500 китайских компаний по активу и в топ 250 крупнейших международных подрядчиков.
Компания БиЮСиСи, является одним из первых китайских предприятий, вошедших на рынок Беларуси, инвестировала в проект жилого комплекса в микрорайоне «Лебяжий» в г. Минске и в пятизвёздочную Гостиницу Пекин.
Получить ключи и заселиться в новую квартиру можно в максимальной степени!
Стоимость квадратного метра в новом доме стартует от 1348 долл.
При 100% случаев покупателю предоставляется скидка до 3% от стоимости квартиры
(в среднем 30 долларов за 1 квадратный метр).
Также у покупателей есть возможность рассрочки от застройщика.
Получить ключи от новой квартиры можно, внеся 20% от стоимости.
При покупке квартиры в рассрочку:
На 1 год —увеличение стоимости на 10 долл. за 1 м2.
До октября 2024г. — рост стоимости на 20 долл. за 1 м2.
Преимущества:
Жилой комплекс расположен в экологически чистом районе, рядом с парками и водоемами
(водохранилище Дрозды, Минское море).
Развитая инфраструктура: рядом − детские сады, школы,
медицинские центры, магазины, фитнес-залы, студии красоты и здоровья.
Развитая транспортная инфраструктура.
15 минут до центра города.
Низкая плотность застройки.
В комплексе продаются только готовые квартиры с государственными планировками.
Дома в комплексе построены с применением самых передовых инженерных систем.
Грамотно расположенные места для парковки.
Большое количество украшений и детских игровых площадок, а также зеленых зон.
Квартиры с французскими окнами с высокими подоконниками,
остекленными лоджиями, светлыми и солнечными помещениями,
а также комбинированными перегородками между комнатами.
Просторные лифты производителя Orona.
Наличие технического этажа.