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О застройщике

ООО Пекин Юни-Констракшн Групп (далее-БИЮСИСИ) входит в список топ 500 китайских компаний по активу и в топ 250 крупнейших международных подрядчиков.



Компания БиЮСиСи, является одним из первых китайских предприятий, вошедших на рынок Беларуси, инвестировала в проект жилого комплекса в микрорайоне «Лебяжий» в г. Минске и в пятизвёздочную Гостиницу Пекин.

Получить ключи и заселиться в новую квартиру можно в максимальной степени!

Стоимость квадратного метра в новом доме стартует от 1348 долл.

При 100% случаев покупателю предоставляется скидка до 3% от стоимости квартиры

(в среднем 30 долларов за 1 квадратный метр).

Также у покупателей есть возможность рассрочки от застройщика.

Получить ключи от новой квартиры можно, внеся 20% от стоимости.

При покупке квартиры в рассрочку:

На 1 год —увеличение стоимости на 10 долл. за 1 м2.

До октября 2024г. — рост стоимости на 20 долл. за 1 м2.

Преимущества:

Жилой комплекс расположен в экологически чистом районе, рядом с парками и водоемами

(водохранилище Дрозды, Минское море).

Развитая инфраструктура: рядом − детские сады, школы,

медицинские центры, магазины, фитнес-залы, студии красоты и здоровья.

Развитая транспортная инфраструктура.

15 минут до центра города.

Низкая плотность застройки.

В комплексе продаются только готовые квартиры с государственными планировками.

Дома в комплексе построены с применением самых передовых инженерных систем.

Грамотно расположенные места для парковки.

Большое количество украшений и детских игровых площадок, а также зеленых зон.

Квартиры с французскими окнами с высокими подоконниками,

остекленными лоджиями, светлыми и солнечными помещениями,

а также комбинированными перегородками между комнатами.

Просторные лифты производителя Orona.

Наличие технического этажа.