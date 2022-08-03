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Пекинско-Минская компания BUCC

Беларусь, Республика Беларусь, 220062, г. Минск ул. Камайская, 2
;
Пекинско-Минская компания BUCC
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Застройщик
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О застройщике

ООО Пекин Юни-Констракшн Групп (далее-БИЮСИСИ) входит в список топ 500 китайских компаний по активу и в топ 250 крупнейших международных подрядчиков.

Компания БиЮСиСи, является одним из первых китайских предприятий, вошедших на рынок Беларуси, инвестировала в проект жилого комплекса в микрорайоне «Лебяжий» в г. Минске и в пятизвёздочную Гостиницу Пекин.

Получить ключи и заселиться в новую квартиру можно в максимальной степени!

Стоимость квадратного метра в новом доме стартует от 1348 долл.

При 100% случаев покупателю предоставляется скидка до 3% от стоимости квартиры

(в среднем 30 долларов за 1 квадратный метр).

Также у покупателей есть возможность  рассрочки от застройщика.

Получить ключи от новой квартиры можно, внеся  20%  от стоимости.

При покупке квартиры в рассрочку:

На 1 год  —увеличение стоимости на 10 долл. за 1 м2.

До октября 2024г.  — рост стоимости на 20 долл. за 1 м2.

Преимущества:

Жилой комплекс расположен в экологически чистом районе, рядом с парками и водоемами

(водохранилище Дрозды, Минское море).

Развитая инфраструктура: рядом − детские сады, школы,

медицинские центры, магазины, фитнес-залы, студии красоты и здоровья.

Развитая транспортная инфраструктура.

15 минут до центра города.

Низкая плотность застройки.

В комплексе продаются только готовые квартиры с государственными планировками.

Дома в комплексе построены с применением самых передовых инженерных систем.

Грамотно расположенные места для парковки.

Большое количество украшений и детских игровых площадок, а также зеленых зон.

Квартиры с французскими окнами с высокими подоконниками,

остекленными лоджиями, светлыми и солнечными помещениями,

а также комбинированными перегородками между комнатами.

Просторные лифты производителя Orona.

Наличие технического этажа.

Новостройки
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«Променад»
Жилой комплекс «Променад»
Минск, Беларусь
39–109 м² 326 квартир

ЖК «Променад» - там, где хочется жить!

Получить ключи и заселиться в новую квартиру можно в максимально короткие сроки!

Стоимость квадратного метра в новом доме стартует от 1348 долл.

При 100% оплате покупателю предоставляется скидка до 2% от стоимости квартиры (в среднем 30 долл. за 1 квадратный метр).

Также у покупателей есть возможность воспользоваться рассрочкой от застройщика.

Получить ключи от новой квартиры можно, внеся 20% от стоимости.

При покупке квартиры в рассрочку:

  • На 1 год —увеличение стоимости на 10 долл. за 1 м2.
  • До октября 2024г. — увеличение стоимости на 20 долл. за 1 м2.

Преимущества:

  • Жилой комплекс расположен в экологически чистом районе, рядом с парками и водоемами (водохранилище Дрозды, Минское море).
  • Развитая инфраструктура: рядом − детские сады, школы, медицинские центры, магазины, фитнес-залы, студии красоты и здоровья.
  • Развитая транспортная инфраструктура.
  • 15 минут до центра города.
  • Низкая плотность застройки.
  • В комплексе продаются только готовые квартиры с современными планировками.
  • Дома в комплексе построены с применением самых передовых инженерных систем.
  • Грамотно расположенные места для парковки.
  • Большое количество спортивных и детских игровых площадок, а также зеленых зон.
  • Квартиры с французскими окнами с широкими подоконниками, остекленными лоджиями, светлыми и солнечными помещениями, а также комбинированными перегородки между комнатами.
  • Просторные лифты производителя Orona.
  • Наличие технического этажа.
Наши агенты в Беларуси
Анна Тиханович
Анна Тиханович
326 объектов
Хуа Лей
Хуа Лей
Другие застройщики
Макроинжиниринг

Идея создания и развития бизнеса по управлению жилой и коммерческой недвижимостью, сочетаемая с творческим потенциалом  зародилась у будущих учредителей ОДО «МакроИнжиниринг» в конце 90-х годов ХХ столетия. Обладая соответствующей высшей профессиональной подготовкой, в последующие десять лет  они реализовывали инженерные проекты различного уровня сложности, постепенно двигаясь к воплощению своих идей.

Старт был взят, когда автомобильный холдинг «Атлант-М» в 2000 г. создал свое инженерное подразделение – ИП «Атлант-М Строй», специализирующееся  на комплексе услуг по проектированию и строительству автоцентров, СТО, автомоек и АЗС. В данном подразделении будущие учредители ОДО «МакроИнжиниринг» заняли руководящие позиции, пройдя путь от производителей работ до топ-менеджеров.

Сегодня  ОДО «МакроИнжиниринг» - компания, нацеленная на удовлетворение потребностей своих Клиентов в приобретении качественной и надёжной недвижимости по оптимальным ценам, открытая к предложениям о сотрудничестве и инвестициях, с действующей гибкой системой скидок и рассрочек. Мы необременены непогашенными в срок дебиторскими и кредиторскими задолженностями, неисполненными налоговыми или иными обязательствами перед бюджетом, а также неликвидными активами.

ЖК "Полесский"

Строительство жилой и коммерческой недвижимости

Дана Астра

“Дана Холдингз” является ведущей компанией полного цикла, специализирующейся на инвестициях в строительстве жилых, промышленных, коммерческих, образовательных и многофункциональных объектов недвижимости, равно как и инвестициях частно-государственных партнерств в развивающиеся рынки. В начале 1980-х гг. мы были одной из первых иностранных групп, увидевших потенциал этих рынков, пришедшей и закрепившейся на них. Это произошло в период большой нестабильности в странах СНГ, Центральной и Восточной Европы и позволило нам накопить огромный опыт эффективной идентификации и реализации масштабных проектов в сфере недвижимости. На сегодняшний день "Дана Холдингз" успешно завершила более 1,000 проектов общей площадью свыше 10,000,000 кв.м. В настоящий момент наш портфель инвестиционных и строительных проектов включает в себя 6,500,000 кв.м. недвижимости стоимостью 25 млрд. долларов. На данный момент в "Дана Холдингз" работает более 30,000 сотрудников.

УП «МОНОЛИТТРАНССТРОЙ»

Строительное частное унитарное предприятие «МОНОЛИТТРАНССТРОЙ» специализируется на строительстве зданий и сооружений каркасного типа из монолитного железобетона и управлении проектами.

Имеющийся на предприятии собственный парк опалубки и технологической оснастки мирового уровня и высококвалифицированные кадры позволяют возводить здания и сооружения любой этажности и конструктивных схем.

ООО «Металлстройпрофиль»

Наша организация была основана в 1994 году. В то время - закрытое акционерное общество «Инверх-М».

В 1996 году ЗАО «Инверх-М» входит в десятку крупнейших частных строительных фирм Республики Беларусь. В 2004 году ЗАО «Инверх-М» стало лидером строительной отрасли, специализирующейся на монтаже скатных кровель и вентилируемых фасадов.

В 2007 ЗАО «Инверх-М» переименовано в ЗАО «Металлстройпрофиль», а в 2012 году было реорганизовано в ООО «Металлстройпрофиль».

С момента основания организацией нашими Заказчиками выступали: НПО «Центр», ПО «Беларуснефть», ЦУМ г.Минск, пивзавод «Криница», пивзавод «Оливария», посольство Ливии в г. Минске, ОАО «Белавиа», Республиканский горно-лыжный центр «Силичи», УП «Мингаз», Городское управление МЧС, Верховный суд РБ, Музей ВОВ, Судебно-медицинская экспертиза в г. Могилеве. И это далеко не полный их перечень.

С 2007 года ЗАО «Металлстройпрофиль» становится активным участником на рынке недвижимости в качестве Заказчика (застройщика) и успешно осуществило строительство и реализовало нескольких многофункциональных комплексов, общая площадь которых составила более 35,0 тысяч кв. метров.

С 2010 г. ЗАО «Металлстройпрофиль» начало выступать в качестве Генподрядчика по строительству жилых домов в Минском районе в рамках исполнения программы жилищного строительства Республиканского уровня. Нашей организацией построено большое количество многоэтажных жилых домов общей площадью более 45,0 тысяч кв. метров.

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