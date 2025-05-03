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Энергопро климатехник

Беларусь, Гомель
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2008
На платформе
На платформе
1 год 10 месяцев
Языки общения
Языки общения
Русский
О застройщике

«ЭНЕРГОПРО КЛИМАТЕХНИК» выполняет весь комплекс работ по устройству систем кондиционирования воздуха и промышленного холодоснабжения.

  • Разработка проектов систем вентиляции и кондиционирования воздуха, промыщленного холодоснабжения.
  • технико-экономическое обоснование проекта, консультации при проектировании,
  • поставка энергоэффективного оборудования,
  • монтаж, ПНР, ввод в эксплуатацию систем вентиляции, кондиционирования, холодоснабжения.

 

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 15:25
(UTC+3:00, Europe/Minsk)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
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