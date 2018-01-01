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DREAM HOUSE-KOKAND LAND

"Farg'ona viloyati, Qo'qon sh. Furqat ko'chasi, 170-uy "
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DREAM HOUSE-KOKAND LAND
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Многоквартирный жилой дом ЖК  Lesopark Avenue
Многоквартирный жилой дом ЖК  Lesopark Avenue
Эшан, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: DREAM HOUSE-KOKAND LAND
ЖК  Lesopark Avenue   От застройщика "DREAM House" Жилой Комплекс Lesopark Avenue со всеми удобствами.   В соответствии со стандартами компании «DREAM House» жилые дома возведены по современным технологиям с использованием высококачественных материалов. Все квартиры жилого комплекса сдаются с улучшенной отделкой «черновой отделкой», что облегчает каждому клиенту по своему вкусу сделать свой собственный дизайн по своим желаниям и мечтам. Позволяет значительно сэкономить на его ремонте.   В ближайшем окружении комплекса расположены крупные гипермаркеты и множество других объектов торговой и сервисной инфраструктуры.
Многоквартирный жилой дом ЖК «OSUDA HAYOT»,
Многоквартирный жилой дом ЖК «OSUDA HAYOT»,
город Коканд, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: DREAM HOUSE-KOKAND LAND
ЖК «OSUDA HAYOT»,   Воспользуйтесь возможностью, которую предлагает ”Dream House Kokand” дом мечты.   Когда ваш дом уютный, просторный, качественный и современный, вы почувствуете, что ваши счастливые моменты прекраснее. В частности, жилой комплекс «OSUDA HAYOT», который предлагает Dream House kokand, прослужит вам долгие годы.   Комплекс представляет собой 7-этажное здание, а также 38 квартир, каждая из которых имеет 2/3 комнаты, в современном дизайне и построена из самых прочных строительных материалов. Устойчив к любым погодным условиям и внешним воздействиям. Есть детская площадка и парковка.   У нас акция продолжается. Вам не нужно платить деньги прямо сейчас, чтобы стать домовладельцем. Есть возможность погашения беспроцентным платежом. И получите в подарок комплект мебели для спальни, заплатив 100%.
Жилой квартал ЖК FREEDOM SQUARE
Жилой квартал ЖК FREEDOM SQUARE
город Коканд, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: DREAM HOUSE-KOKAND LAND
FREEDOM SQUARE - один из самых роскошных жилых комплексов в городе Коканде.   Наш комплекс хорош не только для проживания, но и для коммерческих заведений, так как на первом и цокольном этаже расположены специализированные помещения.   Мы строим дом, который будет удобен для всех.   Адрес: город Коканд, улица Истиклол.
Многоквартирный жилой дом ЖК “Osuda zamin”
Многоквартирный жилой дом ЖК “Osuda zamin”
город Коканд, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: DREAM HOUSE-KOKAND LAND
Dream House Kokand с гордостью сообщает о начале строительства нового 186 квартирного жилого комплекса "Осуда Замин". Современный, комфортабельный, технологичный жилой комплекс с развитой инфраструктурой, расположится по улице Фуркат, ориентир Лесопарк. Сегодня мы строим будущее для вас! Не упустите возможность стать частью будущего уже сегодня!
Наши агенты в Узбекистане
Шерматов Уткир
Шерматов Уткир
1 объект
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UPM

Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.

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