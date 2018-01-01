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ИП Петров Илларион Михайлович

Беларусь, 220004, г. Минск пр-т Победителей 27-67
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ИП Петров Илларион Михайлович
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2014
Языки общения
Языки общения
English, Русский
О застройщике

Строительство соверменных зданий и коттеджей.

Новостройки
Смотреть все 1 новостройка
Console House премиального сегмента
Вилла Console House премиального сегмента
Минск, Беларусь
от € 1,684,481
498 м² 1 квартира
Сдача в: 2022

Console house - это дом с уникальной архитектурой и всеми удобствами, необходимыми для комфортной жизни современного человека. Нахождение в черте города и вместе с тем близость к водохранилищу Дрозды делает это место идеальным для любителей городской инфраструктуры и отдыха на природе. Особенностями дома так же являются наличие спа-блока с сауной и бассейном, а так же террасой с зоной костра, где будет приятно проводить время в кругу семьи и друзей теплыми летними вечерами.

  • Локация: г. Минск, мкр. Веснинка, Вербная 13.
  • Площадь: 445 м2 (дом 330 м2, гараж 45 м2, SPA 70 м2).
  • Площадь участка: 12 соток (пожизненное и наследуемое дарение).

Объект реализуется в двух вариантах:

1. Стоимость 1.750.000 - в стоимость входит:

  • Отделка здания навесными фасадами от «Ламинам» и HPL панели (утепление, монтаж подсистемы)
  • Установленные металлические парапеты на кровле
  • Установленные окна из профиля Sсhuеco (Germany) и стеклопакеты AGC (Russia)
  • Алюминиевые откосы и отливы на окнах
  • Установленный деревянный Планкен
  • Алюминиевые секции забора (Польша) по всему периметру
  • Въездные ворота Fancyfence (Poland) - (опускаются вниз в землю)
  • Штукатурка и покраска стен забора, гаража и дома
  • Навесные Фасады (Laminam и НPL- панели)

2. Стоимость 2.300.000 - в стоимость входит отделка и дополнительно следующий список оборудования:

  • Входная дверь в дом тонированное стекло со встроенным «умным» замком с открыванием от телефона, глаза, отпечатка пальца
  • Входные ворота и дверь в гараж (Hermann)
  • Покрытие кровли бесшовное Giperdesmo (Spain)
  • Ливневая канализация АСА (Poland)
  • Благоустройство участка (отмостка гранитными плитами, заезд, ступени в зоне Пати, вход в дом - натуральный гранит - Покрытие зоны Пати (керамогранит или натуральный известняк (Russia или Portugal))
  • Автополив участка
  • Котел Buderus (Germany)
  • Монтаж отопления, разводка труб водоснабжения, канализации и радиаторного отопления, тёплый пол от Compipe (Switzerland)
  • Выполненная разводка электрики до коробок в каждом помещении
  • Профессиональное оборудование для очистки воды - ПВВ на дом и СПА VTS (Poland)
  • Осушение бассейна Frivent (Austria)
  • Кондиционирование Daikin (Japan), щелевые решетки (Lithuania)
  • Переливной бассейн 4Х7 м
  • Система подготовки и очистки воды для бассейна (Germany)
  • Джакузи
  • Выполнена внутренняя и наружная отделка гаража
  • Бесшовный WiFi Ruckus Wireless (USA) и беспроводной «умный дом» на базе Amazon или Google (USA).
Наши агенты в Беларуси
Илларион Петров
Илларион Петров
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Строим дома под ключ, основываясь строго на ТКП и многолетнем опыте!

Благодаря накопленному опыту и передовым технологиям, мы совершенно спокойно даем гарантию на все работы и всегда соблюдаем сроки реализации проекта.

За последние несколько лет мы реализовали более 146 объектов,каждый из которых выполнен в соответствии с нормами и личным опытом.

Максимально рационально адаптируем комплектацию неспосредственно под ваш проект, без ущерба качеству. Доходчиво обьясним, что можно убрать, сократить или заменить.

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Группа компаний «А-100 Девелопмент» более 15 лет успешно работает на рынке жилой и коммерческой недвижимости Беларуси. В портфеле компании такие масштабные проекты, как «Новая Боровая», «Пирс», «Зеленая гавань», Квартал «Депо», «Зеленые горки», «Зеленый Бор», крупные торговые комплексы «Боро», ALL, ALL House, сеть АЗС «А-100», бизнес-центр «А-100», складские комплексы, а также объекты социальной инфраструктуры (детские сады, школа, общественные зоны). Все проекты отличаются своим узнаваемым стилем и яркой, неповторимой атмосферой.

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Идея создания и развития бизнеса по управлению жилой и коммерческой недвижимостью, сочетаемая с творческим потенциалом  зародилась у будущих учредителей ОДО «МакроИнжиниринг» в конце 90-х годов ХХ столетия. Обладая соответствующей высшей профессиональной подготовкой, в последующие десять лет  они реализовывали инженерные проекты различного уровня сложности, постепенно двигаясь к воплощению своих идей.

Старт был взят, когда автомобильный холдинг «Атлант-М» в 2000 г. создал свое инженерное подразделение – ИП «Атлант-М Строй», специализирующееся  на комплексе услуг по проектированию и строительству автоцентров, СТО, автомоек и АЗС. В данном подразделении будущие учредители ОДО «МакроИнжиниринг» заняли руководящие позиции, пройдя путь от производителей работ до топ-менеджеров.

Сегодня  ОДО «МакроИнжиниринг» - компания, нацеленная на удовлетворение потребностей своих Клиентов в приобретении качественной и надёжной недвижимости по оптимальным ценам, открытая к предложениям о сотрудничестве и инвестициях, с действующей гибкой системой скидок и рассрочек. Мы необременены непогашенными в срок дебиторскими и кредиторскими задолженностями, неисполненными налоговыми или иными обязательствами перед бюджетом, а также неликвидными активами.

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