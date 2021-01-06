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Дана Астра

Беларусь, 220114, г. Минск, ул. Петра Мстиславца,9-3, каб.4
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Дана Астра
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
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Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
bir.by
О застройщике

“Дана Холдингз” является ведущей компанией полного цикла, специализирующейся на инвестициях в строительстве жилых, промышленных, коммерческих, образовательных и многофункциональных объектов недвижимости, равно как и инвестициях частно-государственных партнерств в развивающиеся рынки. В начале 1980-х гг. мы были одной из первых иностранных групп, увидевших потенциал этих рынков, пришедшей и закрепившейся на них. Это произошло в период большой нестабильности в странах СНГ, Центральной и Восточной Европы и позволило нам накопить огромный опыт эффективной идентификации и реализации масштабных проектов в сфере недвижимости. На сегодняшний день "Дана Холдингз" успешно завершила более 1,000 проектов общей площадью свыше 10,000,000 кв.м. В настоящий момент наш портфель инвестиционных и строительных проектов включает в себя 6,500,000 кв.м. недвижимости стоимостью 25 млрд. долларов. На данный момент в "Дана Холдингз" работает более 30,000 сотрудников.

Наши агенты в Беларуси
Надежда Раповец
Надежда Раповец
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ЖК "Полесский"

Строительство жилой и коммерческой недвижимости

База "Волосо"

Туристический комплекс «Волосо» в Браславском районе Витебской области, Республика Беларусь. Основной вид деятельности – создание и управление туристическим предприятием: проектирование, введение в эксплуатацию, сервис для гостей, управление территорией. Туристический комплекс включает: •    5 двухэтажных коттеджей каждый площадью 180м/кв •    банный комплекс площадью 160м/кв •    ресторан 300м/кв •    пункт охраны 15 м/кв •    земельный участок площадью 1га Туристический комплекс планируется импламентировать в туристическую инфраструктуру Национального парка «Браславские озера».

ОАО БелАТЭП

Наше предприятие было создано в 1994 году путем преобразования Автобазы №4 в открытое акционерное общество «БелАТЭП».

На сегодняшний день ОАО БелАТЭП является экспертом в области управления недвижимым имуществом и предлагает к аренде офисные и производственно-складские площади, места для хранения и обслуживания автомобильной техники. 

Strateg Group

Strateg Group - это пространство для креативных и целеустремленных профессионалов. Мы оказываем поддержку в развитии самых полезных и амбициозных идей: от инновационных технических решений до проектов в сфере искусства.

А-100 Девелопмент

Группа компаний «А-100 Девелопмент» более 15 лет успешно работает на рынке жилой и коммерческой недвижимости Беларуси. В портфеле компании такие масштабные проекты, как «Новая Боровая», «Пирс», «Зеленая гавань», Квартал «Депо», «Зеленые горки», «Зеленый Бор», крупные торговые комплексы «Боро», ALL, ALL House, сеть АЗС «А-100», бизнес-центр «А-100», складские комплексы, а также объекты социальной инфраструктуры (детские сады, школа, общественные зоны). Все проекты отличаются своим узнаваемым стилем и яркой, неповторимой атмосферой.

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