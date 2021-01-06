О застройщике

“Дана Холдингз” является ведущей компанией полного цикла, специализирующейся на инвестициях в строительстве жилых, промышленных, коммерческих, образовательных и многофункциональных объектов недвижимости, равно как и инвестициях частно-государственных партнерств в развивающиеся рынки. В начале 1980-х гг. мы были одной из первых иностранных групп, увидевших потенциал этих рынков, пришедшей и закрепившейся на них. Это произошло в период большой нестабильности в странах СНГ, Центральной и Восточной Европы и позволило нам накопить огромный опыт эффективной идентификации и реализации масштабных проектов в сфере недвижимости. На сегодняшний день "Дана Холдингз" успешно завершила более 1,000 проектов общей площадью свыше 10,000,000 кв.м. В настоящий момент наш портфель инвестиционных и строительных проектов включает в себя 6,500,000 кв.м. недвижимости стоимостью 25 млрд. долларов. На данный момент в "Дана Холдингз" работает более 30,000 сотрудников.