Новый комплекс вилл с бассейнами, Пейя, Кипр

Предлагаются элитные апартаменты с парковочными местами и живописным видом на город и Средиземное море.
Резиденция располагает садом на крыше и бассейном.
Особенности квартир
Каждая квартира включает одну или две спальни, ТВ-зал, современную оборудованную кухню, просторную гостиную с выходом на балкон.
Удобства и оснащение в доме
Современная кухонная бытовая техника
Солнечные водонагреватели
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в самом центре города, рядом со всей необходимой инфраструктурой.
Аэропорт - 17 км
Супермаркет - 100 метров
Пляж - 1,3 км
Предлагаются элитные апартаменты с панорамным видом на море, большими верандами и зонами барбекю.
Удобства и оснащение в доме
Подготовка для установки центрального отопления и системы кондиционирования воздуха
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой, включая школу и больницу, автомагистралью, центром города и морем.
Центр города -1 км
Пляж - 5 км
Аэропорт - 10 км
Ресторан - 100 метров
Супермаркет - 100 метров
Школа - 10 метров
Поле для гольфа - 15 км
Предлагаются квартиры с парковочными местами.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой и всего в нескольких минутах от Паралимни.
Аэропорт Ларнаки - 38 км
Пляж - 4 км
Магазины - 400 метров