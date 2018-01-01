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Новый комплекс вилл с бассейнами, Пейя, Кипр

Пейя, Кипр
от
€1,55 млн
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18
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О комплексе

Предлагаются виллы с бассейнами, зонами барбекю и парковочными местами.

Удобства и оснащение в доме
  • Кондиционеры
  • Полы с подогревом
  • Панорамные окна
  • Кухни, изготовленные на заказ
  • Сигнализация
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в прибрежном городе Пафос с множеством чистых пляжей, достопримечательностей и ресторанов.

Местонахождение новостройки
Пейя, Кипр

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Новый комплекс вилл с бассейнами, Пейя, Кипр
Пейя, Кипр
от
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