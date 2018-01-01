Новый комплекс вилл с бассейнами, Пейя, Кипр

Пафос, Кипр

от €385,000

Предлагаются элитные апартаменты с парковочными местами и живописным видом на город и Средиземное море. Резиденция располагает садом на крыше и бассейном. Особенности квартир Каждая квартира включает одну или две спальни, ТВ-зал, современную оборудованную кухню, просторную гостиную с выходом на балкон. Удобства и оснащение в доме Современная кухонная бытовая техника Солнечные водонагреватели Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в самом центре города, рядом со всей необходимой инфраструктурой. Аэропорт - 17 км Супермаркет - 100 метров Пляж - 1,3 км