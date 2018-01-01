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Закрытая резиденция рядом с британским Университетом UCLan, пляжами и центром Ларнаки, Кипр

Пила, Кипр
от
€250,320
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9
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О комплексе

Проект является частью кампуса британского Университета Центрального Ланкашира на Кипре (UCLan Cyprus).

На территории вы найдете подземную парковку, бассейн, тренажерный зал, спортивные площадки и настольный теннис, велосипедные дорожки, зеленые зоны.

Окончание строительства - март 2023 года.

Особенности квартир

На каждом этаже имеется кухня, гостиная, веранда.

Все номера меблированы и имеют собственные ванные комнаты.

Удобства и оснащение в доме
  • Wi-Fi
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с пляжами, удостоенными Голубого Флага, автомагистралями и центром Ларнаки.

  • Ларнака - 20 км (16 минут)
  • Айя-Напа - 35 км (20 минут)
  • Международный аэропорт Ларнаки - 20 минут
  • Вся необходимая инфраструктура - 2 минуты
  • Автомагистраль - 2 минуты
  • Пляжи - 5 минут
Местонахождение новостройки
Пила, Кипр

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Закрытая резиденция рядом с британским Университетом UCLan, пляжами и центром Ларнаки, Кипр
Пила, Кипр
от
€250,320
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