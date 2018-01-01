Закрытая резиденция рядом с британским Университетом UCLan, пляжами и центром Ларнаки, Кипр

Проект является частью кампуса британского Университета Центрального Ланкашира на Кипре (UCLan Cyprus).
На территории вы найдете подземную парковку, бассейн, тренажерный зал, спортивные площадки и настольный теннис, велосипедные дорожки, зеленые зоны.
Окончание строительства - март 2023 года.Особенности квартир
На каждом этаже имеется кухня, гостиная, веранда.
Все номера меблированы и имеют собственные ванные комнаты.Удобства и оснащение в доме
Недвижимость находится рядом с пляжами, удостоенными Голубого Флага, автомагистралями и центром Ларнаки.