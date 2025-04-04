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Квартиры с террасой в Makounta, Кипр

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Makounta, Кипр
Квартира 3 комнаты
Makounta, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 139 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл рядом с пляжами и природным парком, Аргака, Кипр Предлагаются виллы с деревян…
$416,160
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Параметры недвижимости в Makounta, Кипр

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