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Долгосрочная аренда домов в Сообщество финикийцев, Кипр

1 объект найдено
Дом 2 спальни в Фоиникария, Кипр
Дом 2 спальни
Фоиникария, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Мы рады предложить этот уютный двухкомнатный дом в традиционном стиле, идеально подходящий д…
$1,427
в месяц
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