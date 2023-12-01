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Жильё в Запрешич, Хорватия

2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Запрешич, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Запрешич, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
www.biliskov.com  ID: 13475 Запрешич Комфортабельная двухкомнатная квартира в центре Запре…
€115,000
в месяц
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Дом 5 комнат с подведенным электричеством, с Ownership document, с bus в Запрешич, Хорватия
Дом 5 комнат с подведенным электричеством, с Ownership document, с bus
Запрешич, Хорватия
Комнаты 5
Площадь 285 м²
Количество этажей 2
I23599 Павла Лончара
€359,000
в месяц
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Realting.com
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