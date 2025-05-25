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Виллы с гаражом в Сплите, Хорватия

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1 объект найдено
Вилла в Grad Split, Хорватия
Вилла
Grad Split, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 4
Продается современная четырёхэтажная вилла, расположенная в центре Сплита. На первом этаже р…
$3,28 млн
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Параметры недвижимости в Сплите, Хорватия

с видом на море
Недорогая
Элитная
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