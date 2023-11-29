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Квартиры в Шибеник, Хорватия

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Шибеник, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Шибеник, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Шибеник, 1-й ряд у моря, площадь 150 м2, 1-й этаж, южная ориентация, удобная современная ква…
€580,000
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