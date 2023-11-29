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Виллы в Самобор, Хорватия

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2 объекта найдено
Вилла 16 комнат в Самобор, Хорватия
Вилла 16 комнат
Самобор, Хорватия
Комнаты 16
Площадь 3 665 м²
Вилла Брдо классифицируется как одно из самых красивых жилых зданий в Хорватии, а вся усадьб…
Цена по запросу
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Вилла 10 комнат с Spalni в Самобор, Хорватия
Вилла 10 комнат с Spalni
Самобор, Хорватия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 900 м²
Самобор Красивый особняк общей площадью 570 м2 с подсобным помещением 463 м2 на участке 7,3…
€990,000
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