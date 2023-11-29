Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Жилая
  4. Самобор

Жильё в Самобор, Хорватия

квартиры
4
дома
5
9 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Самобор, Хорватия
Дом 4 комнаты
Самобор, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
www.biliskov.com  ID: 13743 Самобор, центр Современный отдельно стоящий дом жилой площадью…
€399,000
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты с лифтом, с террасой, с Ownership document в Самобор, Хорватия
Квартира 3 комнаты с лифтом, с террасой, с Ownership document
Самобор, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 4
I26398 Янка Драшкович
€225,000
Оставить заявку
Квартира 5 комнат с террасой, с Ownership document, с bus в Самобор, Хорватия
Квартира 5 комнат с террасой, с Ownership document, с bus
Самобор, Хорватия
Комнаты 5
Площадь 139 м²
Этаж 1/2
I26287 Улица Бранка Бошняка
€347,500
Оставить заявку
Вилла 16 комнат в Самобор, Хорватия
Вилла 16 комнат
Самобор, Хорватия
Комнаты 16
Площадь 3 665 м²
Вилла Брдо классифицируется как одно из самых красивых жилых зданий в Хорватии, а вся усадьб…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты с лифтом, с террасой, с Ownership document в Самобор, Хорватия
Квартира 4 комнаты с лифтом, с террасой, с Ownership document
Самобор, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Этаж 2/2
I24651 Ulica Zlatka Price
€326,400
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты с лифтом, с террасой, с Ownership document в Самобор, Хорватия
Квартира 4 комнаты с лифтом, с террасой, с Ownership document
Самобор, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 2/2
I24667 Улица Златка Цена
€266,590
Оставить заявку
Дом 5 комнат с Ownership document в Самобор, Хорватия
Дом 5 комнат с Ownership document
Самобор, Хорватия
Комнаты 5
Площадь 694 м²
I24634 Горни Край
€1
Оставить заявку
Дом 5 комнат с Spalni в Самобор, Хорватия
Дом 5 комнат с Spalni
Самобор, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Самобор, Гизник Особняк 2006 года постройки на 2 надземных этажах общей площадью 138 м2 на …
€280,000
Оставить заявку
Вилла 10 комнат с Spalni в Самобор, Хорватия
Вилла 10 комнат с Spalni
Самобор, Хорватия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 900 м²
Самобор Красивый особняк общей площадью 570 м2 с подсобным помещением 463 м2 на участке 7,3…
€990,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти