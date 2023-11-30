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8 объектов найдено
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Дом 11 спален с мебелью, с видом на море, с парковка
Барбат, Хорватия
11
7
350 м²
2
RAB ISLAND, BARBAT - Villa with 5 apartments 250 m from the sea Opportunity for tourist ren…
€550,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 11 спален с мебелью, с кондиционером
Kampor, Хорватия
11
8
380 м²
ID CODE: 7629
€840,000
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Supetarska Draga, Хорватия
5
5
410 м²
RAB, SUPETARSKA DRAGA- villa and apartment house in a great location The villa is located …
€2,00 млн
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Supetarska Draga, Хорватия
5
5
410 м²
RAB, SUPETARSKA DRAGA- luxury villa with sea view It is located in a cul-de-sac at the top …
€1,20 млн
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 7 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Раб, Хорватия
7
7
353 м²
RAB - Luxury house with 4 apartments near the sea Barbat is the first place on the island …
€1,20 млн
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 7 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Барбат, Хорватия
7
4
300 м²
1
RAB-BARBAT ISLAND, detached apartment house in a great location We are selling this beautif…
€775,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом с подведенным электричеством, с Ownership document
Supetarska Draga, Хорватия
418 м²
1
I26187 Lopar
€500,000
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Вилла 6 спален с Spalni
Kampor, Хорватия
6
5
200 м²
Расположение: остров Раб Построен: 1950 Отремонтированный: 2015 Спальни: 6Ванные ко…
€1,50 млн
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