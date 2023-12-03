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Земельные участки в Opcina Zemunik Donji, Хорватия

2 объекта найдено
Земельные участки с подведенным электричеством в Zemunik Donji, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством
Zemunik Donji, Хорватия
Площадь 20 705 м²
Земуник, недалеко от Задара, стройплощадки и сельскохозяйственные угодья, 20 705 м2 В непоср…
€321,000
в месяц
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Земельные участки с подведенным электричеством, с Fenced в Zemunik Donji, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством, с Fenced
Zemunik Donji, Хорватия
Площадь 1 440 м²
Building land for residential use, Murvica, Zadar, 1,440 m2,Not far from Zadar, in the settl…
€115,000
в месяц
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