Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Жилая
  4. Opcina Vinodolska opcina

Жильё в Opcina Vinodolska opcina, Хорватия

2 объекта найдено
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка в Drivenik, Хорватия
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка
Drivenik, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
JADRANOVO, CRIKVENICA 2 APARTMENTS NEAR THE SEA! For sale 2 apartments together, total 85 m…
€210,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 7 спален с мебелью, с кондиционером, с парковка в Drivenik, Хорватия
Дом 7 спален с мебелью, с кондиционером, с парковка
Drivenik, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 200 м²
CRIKVENICA, DRIVENIK- newly renovated house in rustic style This beautifully decorated vil…
€850,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Opcina Vinodolska opcina, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти