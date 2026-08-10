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Жилье в Opcina Veliko Trgovisce, Хорватия

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1 объект найдено
Дом 5 комнат в Dubrovcan, Хорватия
Дом 5 комнат
Dubrovcan, Хорватия
Число комнат 5
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
I22769
$231,177
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Параметры недвижимости в Opcina Veliko Trgovisce, Хорватия

с террасой
Недорогая
Элитная
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