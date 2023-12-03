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Жильё в Opcina Veliko Trgovisce, Хорватия

1 объект найдено
Дом 5 комнат с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document в Dubrovcan, Хорватия
Дом 5 комнат с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document
Dubrovcan, Хорватия
Комнаты 5
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
I22769
€209,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Opcina Veliko Trgovisce, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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