Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Жилая
  4. Opcina Sveti Filip i Jakov
  5. Дома

Дома в Opcina Sveti Filip i Jakov, Хорватия

виллы
3
7 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Sveti Petar na Moru, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Sveti Petar na Moru, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
www.biliskov.com  ID: 13691 Святой Петр на море Роскошная четырехкомнатная квартира площад…
€1,10 млн
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Sveti Petar na Moru, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Sveti Petar na Moru, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
www.biliskov.com  ID: 13689 Святой Петр на море Роскошная четырехкомнатная квартира площад…
€870,000
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Sveti Petar na Moru, Хорватия
Вилла 3 комнаты
Sveti Petar na Moru, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
www.biliskov.com  ID: 13690 Святой Петр на море Роскошная трехкомнатная квартира площадью …
€950,000
Оставить заявку
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка в Sveti Petar na Moru, Хорватия
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка
Sveti Petar na Moru, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Modern and comfortable villa for sale in a place in the hinterland of Sukosan, near Zadar. T…
€750,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 4 спальни с мебелью, с парковка в Sveti Petar na Moru, Хорватия
Дом 4 спальни с мебелью, с парковка
Sveti Petar na Moru, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Количество этажей 2
FILIP JAKOV, RAŠTANE - villa with pool Beautifully decorated villa for sale in a small tow…
€1,25 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Sveti Petar na Moru, Хорватия
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Sveti Petar na Moru, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 225 м²
Количество этажей 1
ZADAR, DEBELJAK - Luxury modern villa with pool and sea view Luxury villa for sale in Debel…
€1,15 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 2 спальни с мебелью, с парковка в Sveti Petar na Moru, Хорватия
Дом 2 спальни с мебелью, с парковка
Sveti Petar na Moru, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
SUKOŠAN, DEBELJAK - holiday house with swimming pool In Debeljak, not far from Sukošan, we…
€498,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Opcina Sveti Filip i Jakov, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти