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Виллы в Opcina Sveti Filip i Jakov, Хорватия

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3 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Sveti Petar na Moru, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Sveti Petar na Moru, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
www.biliskov.com  ID: 13691 Святой Петр на море Роскошная четырехкомнатная квартира площад…
€1,10 млн
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Вилла 4 комнаты в Sveti Petar na Moru, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Sveti Petar na Moru, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
www.biliskov.com  ID: 13689 Святой Петр на море Роскошная четырехкомнатная квартира площад…
€870,000
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Вилла 3 комнаты в Sveti Petar na Moru, Хорватия
Вилла 3 комнаты
Sveti Petar na Moru, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
www.biliskov.com  ID: 13690 Святой Петр на море Роскошная трехкомнатная квартира площадью …
€950,000
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Параметры недвижимости в Opcina Sveti Filip i Jakov, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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