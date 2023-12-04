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Виллы в община Света-Неделья, Хорватия

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1 объект найдено
Вилла 5 комнат в община Света-Неделья, Хорватия
Вилла 5 комнат
община Света-Неделья, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 315 м²
Истрия, Святое Воскресенье Роскошная и дизайнерская отдельная вилла общей площадью 315 м2 (…
€885,000
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Параметры недвижимости в община Света-Неделья, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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