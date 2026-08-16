Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Opcina Stupnik
  4. Жилая

Жилье в Opcina Stupnik, Хорватия

;
2 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Gornji Stupnik, Хорватия
Дом 4 комнаты
Gornji Stupnik, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 174 м²
Количество этажей 1
I29205 Cvjetna Ulica
$354,289
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Donji Stupnik, Хорватия
Дом 4 комнаты
Donji Stupnik, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 580 м²
I19559 Sv. Benedikta
$1,10 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Opcina Stupnik, Хорватия

с террасой
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти