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Виллы в Opcina Ston, Хорватия

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1 объект найдено
Вилла в Brijesta, Хорватия
Вилла
Brijesta, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
ПРИМЕЧАНИЕ агента по недвижимости: строительство еще не началось. Предложение прибрежного по…
Цена по запросу
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Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
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Параметры недвижимости в Opcina Ston, Хорватия

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов