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Жильё в Opcina Ston, Хорватия

1 объект найдено
Дом 3 комнаты с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document в Стон, Хорватия
Дом 3 комнаты с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document
Стон, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 164 м²
Количество этажей 2
Привлекательное отремонтированное здание бизнес-туризма, центр Стона Местный таунхаус распол…
€594,375
в месяц
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Параметры недвижимости в Opcina Ston, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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