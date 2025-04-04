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Продажа готового бизнеса в Opcina Sibinj, Хорватия

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1 объект найдено
ПРОДАЁТСЯ БИЗНЕС в Slobodnica, Хорватия
ПРОДАЁТСЯ БИЗНЕС
Slobodnica, Хорватия
В восточной части Хорватии на автодороге по направлению в г.Осиек продаётся работающий бизне…
$1,59 млн
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