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Дома с террасой в Opcina Podstrana, Хорватия

виллы
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1 объект найдено
Дом 2 комнаты в Sveti Martin, Хорватия
Дом 2 комнаты
Sveti Martin, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
House with swimming pool and spectacular sea view, Donja Podstrana Discover your own corner …
$608,935
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Параметры недвижимости в Opcina Podstrana, Хорватия

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