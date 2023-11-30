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Виллы в Opcina Podstrana, Хорватия

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Opcina Podstrana, Хорватия
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Opcina Podstrana, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Продается новая вилла площадью 358 м2, расположенная в тихом месте в Подстране, в 100 м от м…
€1,10 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
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Параметры недвижимости в Opcina Podstrana, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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