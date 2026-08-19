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Виллы в Opcina Podstrana, Хорватия

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6 объектов найдено
Вилла в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Вилла
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 315 м²
Эксклюзивная роскошная вилла с панорамным видом на море недалеко от Сплита - современное нов…
$2,16 млн
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Вилла в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Вилла
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 320 м²
Роскошная вилла на продажу недалеко от Сплита — потрясающий вид на море и современный дизайн…
$1,89 млн
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Вилла в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Вилла
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Площадь 300 м²
Продается вилла с невероятным видом на море и огромным инвестиционным потенциалом, расположе…
$743,373
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Вилла в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Вилла
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Роскошная вилла на продажу в Хорватии – Недвижимость с панорамным видом на море недалеко от …
Цена по запросу
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Вилла в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Вилла
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 328 м²
Эта современная роскошная вилла на продажу представляет собой воплощение средиземноморской ж…
$1,92 млн
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Вилла в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Вилла
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Неподалеку от Сплита, в спокойной средиземноморской обстановке, окруженной природой, располо…
$1,94 млн
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Параметры недвижимости в Opcina Podstrana, Хорватия

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