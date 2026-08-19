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Дома в Opcina Podstrana, Хорватия

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виллы
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11 объектов найдено
Вилла в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Вилла
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 315 м²
Эксклюзивная роскошная вилла с панорамным видом на море недалеко от Сплита - современное нов…
$2,16 млн
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Вилла в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Вилла
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 320 м²
Роскошная вилла на продажу недалеко от Сплита — потрясающий вид на море и современный дизайн…
$1,89 млн
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Вилла в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Вилла
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Площадь 300 м²
Продается вилла с невероятным видом на море и огромным инвестиционным потенциалом, расположе…
$743,373
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Вилла в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Вилла
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Роскошная вилла на продажу в Хорватии – Недвижимость с панорамным видом на море недалеко от …
Цена по запросу
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Дом 5 спален в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Дом 5 спален
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 303 м²
Расположение: Podstrana Построено: 2023 Море: 1 км Аэропорт: 30 км Сплит-центр: 10 км В…
$2,18 млн
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Вилла в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Вилла
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 328 м²
Эта современная роскошная вилла на продажу представляет собой воплощение средиземноморской ж…
$1,92 млн
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Вилла
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Неподалеку от Сплита, в спокойной средиземноморской обстановке, окруженной природой, располо…
$1,94 млн
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Дом в Grljevac, Хорватия
Дом
Grljevac, Хорватия
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Podstrana, Split area, Exclusive 180 degrees seaview private 4BDR oasis with pool and amenit…
$1,88 млн
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Дом 3 комнаты в Zminjaca, Хорватия
Дом 3 комнаты
Zminjaca, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 303 м²
Подстрана, отдельно стоящий дом общей площадью 303 м2 на участке 551 м2. На первом этаже на…
$484,458
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Дом 2 комнаты в Sveti Martin, Хорватия
Дом 2 комнаты
Sveti Martin, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
House with swimming pool and spectacular sea view, Donja Podstrana Discover your own corner …
$608,935
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Дом 15 комнат в Sveti Martin, Хорватия
Дом 15 комнат
Sveti Martin, Хорватия
Число комнат 15
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 861 м²
Подстрана, отдельно стоящий каскадный дом площадью около 130 м2 на 5 этажах, общей жилой пло…
$2,88 млн
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Параметры недвижимости в Opcina Podstrana, Хорватия

с террасой
Недорогая
Элитная
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