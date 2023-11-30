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Дома в Opcina Podstrana, Хорватия

6 объектов найдено
Дом 7 комнат в мужска 12, Хорватия
Дом 7 комнат
мужска 12, Хорватия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 168 м²
Подстрана, рядный дом на 3 этажа, 168 м2 с открытой территорией - сад 35 м2 и два парковочны…
€320,000
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Дом 9 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Opcina Podstrana, Хорватия
Дом 9 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Opcina Podstrana, Хорватия
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
Продается трехэтажный дом, расположенный в тихом месте в Подстране, в 350 м от моря. Он нахо…
€750,000
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Opcina Podstrana, Хорватия
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Opcina Podstrana, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Продается новая вилла площадью 358 м2, расположенная в тихом месте в Подстране, в 100 м от м…
€1,10 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Дом 15 комнат с Spalni в мужска 12, Хорватия
Дом 15 комнат с Spalni
мужска 12, Хорватия
Комнаты 15
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 861 м²
Подстрана, отдельно стоящий каскадный дом площадью около 130 м2 на 5 этажах, общей жилой пло…
€2,50 млн
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Дом 19 комнат в мужска 12, Хорватия
Дом 19 комнат
мужска 12, Хорватия
Комнаты 19
Площадь 1 200 м²
СПЛИТ, ПОДСТРАНА, отдельный дом с жилой площадью 1200м2 на участке 1240м2. Дом состоит из 8 …
€3,00 млн
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Дом 5 комнат с Spalni в мужска 12, Хорватия
Дом 5 комнат с Spalni
мужска 12, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 250 м²
Подстрана, недавно построенный, еще не заселенный дом с жилой площадью 250м2 на участке 580м…
€650,000
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Параметры недвижимости в Opcina Podstrana, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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