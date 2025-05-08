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Дома с террасой в Opcina Pasman, Хорватия

3 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Zdrelac, Хорватия
Дом 4 комнаты
Zdrelac, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Modern villa under construction, first row to the sea, Ždrelac, Pašman Island Situated in th…
$1,66 млн
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Дом 5 комнат в Zdrelac, Хорватия
Дом 5 комнат
Zdrelac, Хорватия
Число комнат 5
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Stone house with swimming pool, 220 m2, near the sea, Ždrelac, Pašman A stone villa with a s…
$1,33 млн
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Дом 3 комнаты в Zdrelac, Хорватия
Дом 3 комнаты
Zdrelac, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Stone House with Two Separate Apartments, 100 m from the Sea, Ždrelac, Pašman In the village…
$1,05 млн
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Параметры недвижимости в Opcina Pasman, Хорватия

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