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Коммерческая недвижимость в Opcina Orebic, Хорватия

1 объект найдено
Отель 19 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером в Orebic, Хорватия
Отель 19 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером
Orebic, Хорватия
Комнаты 19
Количество этажей 4
A hotel for sale located on the Pelješac peninsula, just a few steps from the crystal clear …
€6,90 млн
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