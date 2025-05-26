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Пентхаусы с террасой в Opcina Okrug, Хорватия

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6 объектов найдено
Пентхаус в Okrug Gornji, Хорватия
Пентхаус
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/3
Продаем пентхаус S7 с террасой на крыше, третий этаж, Округ Горни на острове Чиово, в 350 ме…
$404,577
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Nekretnine Larus
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Пентхаус в Okrug Gornji, Хорватия
Пентхаус
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/3
Продаем пентхаус S8 на втором этаже с террасой на крыше, Округ Горни, остров Чиово. Здани…
$382,940
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Агентство
Nekretnine Larus
Языки общения
English, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Crnogorski
Пентхаус в Okrug Gornji, Хорватия
Пентхаус
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/3
Продаем пентхаус с террасой на крыше, S7, расположенный в 250 метрах от моря и пляжа в Округ…
$560,244
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Агентство
Nekretnine Larus
Языки общения
English, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Crnogorski
Пентхаус в Okrug Gornji, Хорватия
Пентхаус
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/3
Мы продаем пентхаус с террасой на крыше, S8, расположенный в 250 метрах от моря и пляжа в Ок…
$521,872
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Агентство
Nekretnine Larus
Языки общения
English, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Crnogorski
Пентхаус в Okrug Gornji, Хорватия
Пентхаус
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/3
Продается пентхаус с террасой на крыше на третьем этаже S10 в новом здании в Округе Горни, Ч…
$469,219
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Агентство
Nekretnine Larus
Языки общения
English, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Crnogorski
Пентхаус в Okrug Gornji, Хорватия
Пентхаус
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/2
Роскошный пентхаус с террасой на крыше S3 Мы продаем роскошную квартиру-пентхаус S3 с тер…
$584,051
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Агентство
Nekretnine Larus
Языки общения
English, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Crnogorski

Параметры недвижимости в Opcina Okrug, Хорватия

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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