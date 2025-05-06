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Дома с садом в Opcina Okrug, Хорватия

виллы
3
3 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Okrug Gornji, Хорватия
Вилла 5 комнат
Okrug Gornji, Хорватия
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
Мы продаем роскошную виллу в Округе Горни на острове Чиово в престижном месте недалеко от мо…
$1,82 млн
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Nekretnine Larus
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Дом 5 комнат в Okrug Donji, Хорватия
Дом 5 комнат
Okrug Donji, Хорватия
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Округ, дом с террасой на крыше и бассейном на крыше, 270,00 м2 Две современные, недавно п…
$819,345
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Агентство
Nekretnine Larus
Языки общения
English, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Crnogorski
Вилла в Okrug Gornji, Хорватия
Вилла
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
Мы продаем новую роскошную виллу с бассейном в Округе Горни, остров Чиово, южная сторона. Кв…
$1,56 млн
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Агентство
Nekretnine Larus
Языки общения
English, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Crnogorski
Realting.com
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Параметры недвижимости в Opcina Okrug, Хорватия

с гаражом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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