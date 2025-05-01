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Дома с террасой в Opcina Murter Kornati, Хорватия

виллы
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1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Муртер, Хорватия
Дом 4 комнаты
Муртер, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
An old stone house with a lot of potential is located in the old part of Murter near the bay…
$199,288
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Параметры недвижимости в Opcina Murter Kornati, Хорватия

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