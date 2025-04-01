Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Opcina Motovun
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Терраса

Дома с террасой в Opcina Motovun, Хорватия

1 объект найдено
Дом 3 спальни в Kanal, Хорватия
Дом 3 спальни
Kanal, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Дом деревенский, расположен в центре небольшой деревни и имеет бассейн с солярием. Первый…
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Opcina Motovun, Хорватия

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов