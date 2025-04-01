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Дома с террасой в община Кршан, Хорватия

1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Blaskovici, Хорватия
Дом 3 комнаты
Blaskovici, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 174 м²
Количество этажей 1
Истрия, Кршан, новый современный двухэтажный дом на продажу в тихой части муниципалитета Крш…
$548,041
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Параметры недвижимости в община Кршан, Хорватия

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