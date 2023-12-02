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Жильё в община Кршан, Хорватия

1 объект найдено
Дом 4 спальни с мебелью в Blaskovici, Хорватия
Дом 4 спальни с мебелью
Blaskovici, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 183 м²
ISTRIA, KRŠAN - Rustic villa on a beautiful property In the vicinity of Kršan, this authen…
€730,000
в месяц
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
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Параметры недвижимости в община Кршан, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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