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Коммерческая недвижимость в Opcina Bol, Хорватия

отели
3
4 объекта найдено
Отель 43 комнаты с балконом, с мебелью, с лифтом в Bol, Хорватия
Отель 43 комнаты с балконом, с мебелью, с лифтом
Bol, Хорватия
Комнаты 43
Продается отель 4*, расположенный в живописном туристическом курорте Бол на острове Брач. Он…
€9,30 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Отель 31 комната с видом на море в Bol, Хорватия
Отель 31 комната с видом на море
Bol, Хорватия
Комнаты 31
Количество этажей 5
A fantastic 4-star hotel for sale, located in an old building and completely renovated in 20…
€10,00 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Отель 23 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Bol, Хорватия
Отель 23 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Bol, Хорватия
Комнаты 23
Количество этажей 3
Продается фантастический бутик-отель категории 4*, расположенный всего в нескольких метрах о…
€3,00 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Коммерческая 1 комната в Bol, Хорватия
Коммерческая 1 комната
Bol, Хорватия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 131 м²
Бол, Брач - продается небольшой дом с полезной площадью 31,65 м2 и бизнес-помещением 101,99 …
€300,000
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