  2. Хорватия
  3. Жилая
  4. Особняк
  5. Гараж

Особняки с гаражом в Хорватии

1 объект найдено
Особняк 8 комнат в Город Пула, Хорватия
Особняк 8 комнат
Город Пула, Хорватия
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 650 м²
$438,034
