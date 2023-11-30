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Земельные участки в Лицко-Сеньская жупания, Хорватия

4 объекта найдено
Земельные участки в Cesarica, Хорватия
Земельные участки
Cesarica, Хорватия
Площадь 170 000 м²
Карлобаг, Чезарика, участок под застройку 170.000 м2, туристическая зона. Эта многоцелевая з…
€8,50 млн
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Земельные участки в Karlobag, Хорватия
Земельные участки
Karlobag, Хорватия
Площадь 23 169 м²
www.biliskov.com  ID: 13519 Карлобаг Роскошный жилой проект многоквартирных домов и вилл с…
€6,45 млн
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Земельные участки с видом на море в Karlobag, Хорватия
Земельные участки с видом на море
Karlobag, Хорватия
Продать ПривекТельный Участок Под Застроку Прост Сорвида 170.000 м2, Располеннны в Рент. Уча…
€8,50 млн
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Земельные участки в Brlog, Хорватия
Земельные участки
Brlog, Хорватия
Площадь 10 324 м²
Участки с домом возле Оточац, 10,324 м2, Brlog Сельскохозяйственные участки общей площадью 1…
€23,500
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