ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Инвестиционная
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Хорватия
Коммерческая
Крапинско-Загорская жупания
Недвижимость для инвестиций
Инвестиционная недвижимость в Крапинско-Загорская жупания, Хорватия
Инвестиционная
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая с Ownership document, с bus, с хранение
Grad Split, Хорватия
27 м²
Офисное помещение, 26 м2, устоявшееся кафе, возможность, Сплит Коммерческое помещение общей …
€81,067
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Магазин 1 комната
Загреб, Хорватия
1
1
309 м²
Черномерец, барон Филипович Офисное помещение 308,53 м2 на первом этаже нового здания. Он …
€1,24 млн
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая 16 комнат
Загреб, Хорватия
16
942 м²
Пещеница, недалеко от Радничка цеста Офисно-складское здание общей площадью 970 м2, 1968 го…
€2,01 млн
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая 7 спален
Vira, Хорватия
7
5
740 м²
€2,72 млн
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Ресторан, кафе 1 комната
Город Загреб, Хорватия
1
15 м²
Дони Град, Влашка/Иблерова площадь, известный ресторан Полностью оборудованный ресторан NKP…
€201,205
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Коммерческая 18 спален
Трогир, Хорватия
18
18
1 250 м²
Трогир - город на центральном побережье Адриатического моря Хорватии и хорошо связан с матер…
€2,82 млн
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Отель 15 комнат
Загреб, Хорватия
15
1 212 м²
Рудеш, Zagrebačka cestaКрасивый семейный отель с чистой площадью 1211 м2 на участке 1350 м2,…
€2,40 млн
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Ресторан, кафе
Kastel Novi, Хорватия
74 м²
Кастела, Кастель-Нови. Хорошо зарекомендовавший себя ресторан с полным оборудованием на набе…
€281,688
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Офис 4 комнаты
Загреб, Хорватия
4
1
127 м²
Пантовчак, недалеко от Виноградской больницы Красивое, комфортное, современное, коммерческо…
€320,923
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Магазин 1 комната
Klinca Sela, Хорватия
1
144 м²
Klinča Sela Деловое помещение 144 м2 на первом этаже жилого и коммерческого дома 2007 года …
€188,630
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Магазин 1 комната
Загреб, Хорватия
1
6 м²
Теннисный центр Максимир, Равнице Продается коммерческая площадь 5,95 м2 на первом этаже ко…
€20,121
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Производство 1 комната
Kastel Stafilic, Хорватия
1
3 060 м²
Кастела, Кастел Стафилич Полностью оборудованная теплица - в эксплуатации, площадь: 3.060м2…
Цена по запросу
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL