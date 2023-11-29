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Коммерческая недвижимость в Крапинско-Загорская жупания, Хорватия

6 объектов найдено
Инвестиционная с подведенным электричеством в Opcina Zagorska sela, Хорватия
Инвестиционная с подведенным электричеством
Opcina Zagorska sela, Хорватия
€65,000
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Инвестиционная с подведенным электричеством в Opcina Zagorska sela, Хорватия
Инвестиционная с подведенным электричеством
Opcina Zagorska sela, Хорватия
€65,000
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Коммерческая с Ownership document, с bus, с Adapted for people with disabilities в Крапина, Хорватия
Коммерческая с Ownership document, с bus, с Adapted for people with disabilities
Крапина, Хорватия
Площадь 115 м²
I26015 Магистрацкая улица
€218,500
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Коммерческая 15 комнат в Zlatar Bistrica, Хорватия
Коммерческая 15 комнат
Zlatar Bistrica, Хорватия
Комнаты 15
Площадь 11 952 м²
Ювелир Быстрица Производственно-складские помещения площадью 11 952 м2 построены на участке…
€6,80 млн
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Коммерческая с Ownership document, с bus, с Adapted for people with disabilities в Златор, Хорватия
Коммерческая с Ownership document, с bus, с Adapted for people with disabilities
Златор, Хорватия
Площадь 1 895 м²
I25190 Вараждинская улица
€777,000
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Офис с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Opcina Tuhelj, Хорватия
Офис с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Opcina Tuhelj, Хорватия
Количество этажей 3
Продается трехэтажный коммерческо-жилой объект, площадью 700 м2, расположенный на большом уч…
€1,35 млн
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