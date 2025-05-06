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Дома с террасой в Карловацкой жупания, Хорватия

Озаль
10
Grad Karlovac
9
Карловац
5
Opcina Rakovica
4
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4 объекта найдено
Дом в Badovinci, Хорватия
Дом
Badovinci, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
I28642 Радатовичи
$56,459
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Дом 2 комнаты в Opcina Lasinja, Хорватия
Дом 2 комнаты
Opcina Lasinja, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
I27658 Карловачка Цеста
$185,998
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Дом 7 комнат в Grad Karlovac, Хорватия
Дом 7 комнат
Grad Karlovac, Хорватия
Число комнат 7
Площадь 370 м²
Количество этажей 2
I28274 Baščinska cesta
$939,967
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Дом 2 комнаты в Badovinci, Хорватия
Дом 2 комнаты
Badovinci, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 193 м²
I28643 radatovići
$228,068
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Параметры недвижимости в Карловацкой жупания, Хорватия

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