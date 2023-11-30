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Дома в Карловацкая жупания, Хорватия

7 объектов найдено
Дом 4 комнаты с подведенным электричеством, с Ownership document в Jasenak, Хорватия
Дом 4 комнаты с подведенным электричеством, с Ownership document
Jasenak, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 260 м²
Количество этажей 3
House 260 NKP, Jasenak, Ogulin In the settlement of Jasenak, which is part of the city of Og…
€240,000
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Дом 4 комнаты с террасой, с подведенным электричеством, с хранение в Bosanci, Хорватия
Дом 4 комнаты с террасой, с подведенным электричеством, с хранение
Bosanci, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Exclusive villa in nature, 230 m2 by the Kupa River with a pool and a large yard, 1,219 m2 T…
€110,000
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Дом 4 комнаты с подведенным электричеством, с Ownership document в Desno Sredicko, Хорватия
Дом 4 комнаты с подведенным электричеством, с Ownership document
Desno Sredicko, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 225 м²
Количество этажей 1
Дом 225 м2, Ласиня, Карловацкий повят В Десно-Средичко, который принадлежит муниципалитету Л…
€115,000
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Дом 9 комнат с подведенным электричеством, с Ownership document, с bus в Карловац, Хорватия
Дом 9 комнат с подведенным электричеством, с Ownership document, с bus
Карловац, Хорватия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 417 м²
Количество этажей 3
I24839 Драшковичева
€190,001
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Дом 9 комнат с подведенным электричеством, с Ownership document в Огулин, Хорватия
Дом 9 комнат с подведенным электричеством, с Ownership document
Огулин, Хорватия
Комнаты 9
Площадь 310 м²
Количество этажей 2
Качественный дом на большой усадьбе, 7 963 м2, Огулин Уникальный дом с полезной площадью 309…
€330,000
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Дом 4 комнаты с Spalni в Janja Gora, Хорватия
Дом 4 комнаты с Spalni
Janja Gora, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
 Ogulin, Plaški Красивый дом построен в 1999 году и полностью отремонтирован в 2015 году, п…
€280,000
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Дом 8 комнат с Spalni в Lapat, Хорватия
Дом 8 комнат с Spalni
Lapat, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 262 м²
Пласки, Яня Гора Дом был построен в 1968 году, полностью отремонтирован в 2013 году, общей …
€620,000
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Параметры недвижимости в Карловацкая жупания, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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