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Дома в Карловацкой жупания, Хорватия

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Озаль
10
Grad Karlovac
9
Карловац
5
Opcina Rakovica
4
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39 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Pozun, Хорватия
Дом 3 комнаты
Pozun, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
I27373 Slave Raškaj 10
$174,374
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Дом 5 комнат в Luksici Ozaljski, Хорватия
Дом 5 комнат
Luksici Ozaljski, Хорватия
Число комнат 5
Площадь 322 м²
Количество этажей 2
House 321 m2 on a plot of 5,244 m2, Ozalj In the idyllic town of Ozalj, located in the Karlo…
$398,575
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Дом 4 комнаты в Sabljak Selo, Хорватия
Дом 4 комнаты
Sabljak Selo, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
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$634,409
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Дом 3 комнаты в Opcina Kamanje, Хорватия
Дом 3 комнаты
Opcina Kamanje, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
I27969 Police Pirišće
$201,498
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Дом в Badovinci, Хорватия
Дом
Badovinci, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
I28642 Радатовичи
$56,459
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Дом 7 комнат в Grad Karlovac, Хорватия
Дом 7 комнат
Grad Karlovac, Хорватия
Число комнат 7
Площадь 370 м²
Количество этажей 2
I28274 Baščinska cesta
$939,967
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LDV InvestLDV Invest
Дом 4 комнаты в Jasenak, Хорватия
Дом 4 комнаты
Jasenak, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 260 м²
Количество этажей 3
Недавно отремонтированный дом 260 NKP, Jasenak, Ogulin, без необходимых инвестиций В поселен…
$253,538
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Дом 3 комнаты в Войнич, Хорватия
Дом 3 комнаты
Войнич, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
I28121 Кривая Войничка
$137,286
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Дом 2 комнаты в Opcina Barilovic, Хорватия
Дом 2 комнаты
Opcina Barilovic, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
I26695 Barilović
$221,432
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Дом 2 комнаты в Vrhovac, Хорватия
Дом 2 комнаты
Vrhovac, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 100 м²
I27413 Vrhovac 34
$45,391
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Дом в Opcina Zakanje, Хорватия
Дом
Opcina Zakanje, Хорватия
Площадь 650 м²
Количество этажей 1
I28932 Mišinci
$2,38 млн
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Дом 3 комнаты в Ladvenjak, Хорватия
Дом 3 комнаты
Ladvenjak, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
I28269 Ладвенджак
$264,598
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Дом 4 комнаты в Opcina Lasinja, Хорватия
Дом 4 комнаты
Opcina Lasinja, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 225 м²
Количество этажей 1
Дом 225 м2, Ласинья, округ Карловац В Десно Средичко, который принадлежит муниципалитету Лас…
$127,323
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Дом 4 комнаты в Rastoke, Хорватия
Дом 4 комнаты
Rastoke, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
I28392 Prilaz centrali
$149,456
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Дом 7 комнат в Grad Karlovac, Хорватия
Дом 7 комнат
Grad Karlovac, Хорватия
Число комнат 7
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
I28340 Kaštel
$364,241
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Дом 6 комнат в Grad Karlovac, Хорватия
Дом 6 комнат
Grad Karlovac, Хорватия
Число комнат 6
Площадь 299 м²
Количество этажей 2
I28059 Donje Mekušje
$98,481
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Дом 4 комнаты в Mali Erjavec, Хорватия
Дом 4 комнаты
Mali Erjavec, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
I27982 Slapno
$98,534
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Дом в Brodani, Хорватия
Дом
Brodani, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
I28122 Rečica
$163,858
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Дом в Polje Ozaljsko, Хорватия
Дом
Polje Ozaljsko, Хорватия
Площадь 122 м²
Количество этажей 1
I28217 Polje Ozaljsko
$56,462
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Дом 2 комнаты в Utinja, Хорватия
Дом 2 комнаты
Utinja, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 128 м²
Количество этажей 1
I28503 Утинья
$53,141
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Дом 2 комнаты в Badovinci, Хорватия
Дом 2 комнаты
Badovinci, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 193 м²
I28643 radatovići
$228,068
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Дом 3 комнаты в Grandic Breg, Хорватия
Дом 3 комнаты
Grandic Breg, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
I26175 Грандич Брег
$331,035
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Дом 8 комнат в Lipovac, Хорватия
Дом 8 комнат
Lipovac, Хорватия
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 550 м²
Небольшой отель недалеко от Плитвицких озер, 7 номеров + апартаменты 60 м2 Этот замечательн…
$1,50 млн
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Дом 9 комнат в Огулин, Хорватия
Дом 9 комнат
Огулин, Хорватия
Число комнат 9
Площадь 310 м²
Количество этажей 2
Качественный дом в большом поместье, 7 963 м2, огулин Уникальный дом с чистой полезной площа…
$365,361
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Дом 4 комнаты в Opcina Plaski, Хорватия
Дом 4 комнаты
Opcina Plaski, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Ogulin, Plaški Красивый дом построен в 1999 году и полностью отремонтирован в 2015 году, пл…
$322,972
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Дом 6 комнат в Opcina Zakanje, Хорватия
Дом 6 комнат
Opcina Zakanje, Хорватия
Число комнат 6
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
I27085 Донджи Буковак Жаканьский
$295,987
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Дом 9 комнат в Grad Karlovac, Хорватия
Дом 9 комнат
Grad Karlovac, Хорватия
Число комнат 9
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 417 м²
Количество этажей 3
I24839 Draškovićeva
$212,312
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Дом 2 комнаты в Opcina Lasinja, Хорватия
Дом 2 комнаты
Opcina Lasinja, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
I27658 Карловачка Цеста
$185,998
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Дом 4 комнаты в Opcina Bosiljevo, Хорватия
Дом 4 комнаты
Opcina Bosiljevo, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Эксклюзивная вилла на природе, 230 м2 у реки Купы с бассейном и большим двором, 1219 м2 Обща…
$77,501
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Дом в Opcina Netretic, Хорватия
Дом
Opcina Netretic, Хорватия
Площадь 93 м²
I28479 Mračin
$50,928
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Параметры недвижимости в Карловацкой жупания, Хорватия

с террасой
Недорогая
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