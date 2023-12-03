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Дома в Grad Ogulin, Хорватия

2 объекта найдено
Дом 4 комнаты с подведенным электричеством, с Ownership document в Jasenak, Хорватия
Дом 4 комнаты с подведенным электричеством, с Ownership document
Jasenak, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 260 м²
Количество этажей 3
House 260 NKP, Jasenak, Ogulin In the settlement of Jasenak, which is part of the city of Og…
€240,000
в месяц
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Дом 9 комнат с подведенным электричеством, с Ownership document в Огулин, Хорватия
Дом 9 комнат с подведенным электричеством, с Ownership document
Огулин, Хорватия
Комнаты 9
Площадь 310 м²
Количество этажей 2
Качественный дом на большой усадьбе, 7 963 м2, Огулин Уникальный дом с полезной площадью 309…
€330,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Grad Ogulin, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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