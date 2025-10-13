Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дуплексы с видом на море в Истрийской жупания, Хорватия

Дуплекс 2 спальни в Умаг, Хорватия
Дуплекс 2 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Роскошная недвижимость Фаркаш продает квартиру на двух этажах с видом на море. Он состоит и…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дуплекс 2 спальни в Умаг, Хорватия
Дуплекс 2 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Роскошная недвижимость Фаркаш продает квартиру на двух этажах с видом на спортивные площадки…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дуплекс 2 спальни в Умаг, Хорватия
Дуплекс 2 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Роскошная недвижимость Фаркаш продает квартиру на двух этажах с боковым видом на море. Он со…
Цена по запросу
Оставить заявку
AdriastarAdriastar
Дуплекс 2 спальни в Умаг, Хорватия
Дуплекс 2 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Квартира на двух этажах с боковым видом на море. Он состоит из кухни 2-го этажа с гостиной, …
Цена по запросу
Оставить заявку
