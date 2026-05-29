Срок получения: от 8 месяцев
Расходы: от
$4,00 млн
ВНЖ за инвестиции в Гонконге
ВНЖ
О программе иммиграции

Фонд CC Global Opportunities предоставляет инвесторам доступ к программе Capital Investment Entrant Scheme (CIES), запущенной правительством САР Гонконг. Программа предлагает инвесторам и их семьям получить возможность получить резидентство, сохраняя контроль над капиталом и активами. Структура фонда соответствует высоким стандартам международных финансовых норм.

Фонд СС Global Opportunities предлагает идеальный инструмент для управления капиталом и планирования преемственности в стабильно развивающейся юрисдикции. Инвесторы получают доступ к гибким инвестиционным решениям и юридическим преимуществам, которые позволяют эффективно управлять активами и защищать капитал в условиях глобальной экономики.

Преимущества программы:

-нет необходимости находиться в Гонконге более 183 дней в году
-нет обязательств арендовать или иметь недвижимость в Гонконге
-нет обязательств оплачивать налоги в Гонконге

-резидентство распространяется на всю семью.
-доступ к лучшим банковским услугам

 

 

 

 

Требования к заявителю

-возраст от 18 лет

-владение активами на сумму не менее 30 000 000  долларов США

-инвестиции не менее 4 000 000 долларов США в различные активы, в том числе денежные средства, ценные бумаги, частный капитал, недвижимость, предметы искусства и ювелирные изделия. 

-возможность финансово обеспечивать себя и свою семью в Гонконге.

Документы
Документы для заявителя Документы для членов семьи

-заграничные паспорта на заявителя и члнов его семьи или свидетельства о рождении, документы, подтверждающие статус родства;

-подтверждение средств не менее 30 миллионов долларов США на момент подачи заявки 

- справка о несудимости

-иные документы под запрос фонда

 

-заграничные паспорта на заявителя и члнов его семьи или свидетельства о рождении, документы, подтверждающие статус родства.

Этапы получения программы
подача документов для Due Diligence
от 3 дня
подготовка досье
от 10 дней
Подача документов в иммиграционный департамент CAP Гонконг
от 2 месяца
сопровождение открытия банковского счета
ожидание предварительного одобрения
от 8 месяцев
Подача подтверждения инвестиций и окончательное одобрение
от 10 дней
Подача заявление на получение удостоверения личности для заявителя и членов его семьи
Сопровождение ежегодной проверки соблюдения требований программы
от 48 месяцев
