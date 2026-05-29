ВНЖ за инвестиции в Гонконге

Фонд CC Global Opportunities предоставляет инвесторам доступ к программе Capital Investment Entrant Scheme (CIES), запущенной правительством САР Гонконг. Программа предлагает инвесторам и их семьям получить возможность получить резидентство, сохраняя контроль над капиталом и активами. Структура фонда соответствует высоким стандартам международных финансовых норм.
Фонд СС Global Opportunities предлагает идеальный инструмент для управления капиталом и планирования преемственности в стабильно развивающейся юрисдикции. Инвесторы получают доступ к гибким инвестиционным решениям и юридическим преимуществам, которые позволяют эффективно управлять активами и защищать капитал в условиях глобальной экономики.
Преимущества программы:
-нет необходимости находиться в Гонконге более 183 дней в году
-нет обязательств арендовать или иметь недвижимость в Гонконге
-нет обязательств оплачивать налоги в Гонконге
-резидентство распространяется на всю семью.
-доступ к лучшим банковским услугам
-возраст от 18 лет
-владение активами на сумму не менее 30 000 000 долларов США
-инвестиции не менее 4 000 000 долларов США в различные активы, в том числе денежные средства, ценные бумаги, частный капитал, недвижимость, предметы искусства и ювелирные изделия.
-возможность финансово обеспечивать себя и свою семью в Гонконге.
-заграничные паспорта на заявителя и члнов его семьи или свидетельства о рождении, документы, подтверждающие статус родства;
-подтверждение средств не менее 30 миллионов долларов США на момент подачи заявки
- справка о несудимости
-иные документы под запрос фонда
