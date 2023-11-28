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Инвестиционная недвижимость в Задар, Хорватия

коммерческая недвижимость
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Инвестиционная В архив
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2 объекта найдено
Инвестиционная 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Задар, Хорватия
Инвестиционная 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Задар, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
ЭЛЕГАНТНАЯ ВИЛЛА С ВИДОМ НА МОРЕ В БИБИНЬЕ, ХОРВАТИЯ Представляем вашему вниманию уникаль…
€599,999
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Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
+38651772867 info@velesdar.eu
Инвестиционная с подведенным электричеством в Задар, Хорватия
Инвестиционная с подведенным электричеством
Задар, Хорватия
ПРОДАЖА, ZADAR, ЗЕМЛЯ 1000m2С РАЗРЕШЕНИЕМ НА СТРОИТЕЛЬСТВО!Мы продаем чрезвычайно привлекате…
€360,000
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